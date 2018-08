USA: morto il senatore John McCain, aveva un tumore al cervello

John McCain, eroe della guerra in Vietnam (dove rimase prigioniero per sei anni), è morto nella notte per le conseguenze di un cancro al cervello. Il 29 agosto il senatore repubblicano dell’Arizona avrebbe compiuto 82 anni.

Tre giorni fa la famiglia di McCain, considerato una voce libera all’interno del Partito repubblicano, con il quale si era anche candidato alla presidenza due volte, aveva annunciato la sospensione delle cure.