Salute: la musica yoga prima di dormire fa bene al cuore

Secondo una ricerca presentata in occasione del congresso dell’Esc, la Società europea di cardiologia, l’ascolto di musica yoga prima di dormire avrebbe effetti positivi sul cuore: secondo quanto emerso dallo studio, i suoni che accompagnano le pratiche di meditazione avrebbero “un impatto positivo sulla variabilità della frequenza cardiaca,” ha spiegato Naresh Sen dell’Hg Sms Hospital di Jaipur, autore della ricerca.

L’esperimento di Sen e colleghi ha coinvolto 149 persone sane, età media 26 anni, che hanno partecipato a 3 sessioni in notti diverse: prima di dormire musica yoga, oppure pop con ritmo regolare, o nessuna musica. Nei 5 minuti precedenti, per 10 minuti durante ogni sessione e nei 5 minuti successivi, è stata misurata la variabilità della frequenza cardiaca (un parametro che indica la capacità di adattamento a normali cambiamenti fisiologici). Prima e dopo ciascuna sessione, usando scale specifiche sono stati misurati i livelli di ansia e la sensazione di benessere.

E’ emerso che la variabilità della frequenza cardiaca aumentava durante l’ascolto di musica yoga, diminuiva con il pop e non subiva cambiamenti rilevanti con il silenzio. I livelli di ansia calavano dopo la sessione di musica yoga, mentre salivano dopo quella di musica pop e anche dopo la sessione di silenzio. Dopo l’ascolto di musica yoga i partecipanti si sentivano molto più positivi che dopo la sessione pop.