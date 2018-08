Napoli: sub investito da natante, ferito

Nel pomeriggio di ieri un sub è stato investito da un natante – un un gommone di medie dimensioni, con sette persone a bordo – al largo del litorale di Lucrino a Pozzuoli, in provincia di Napoli: l’uomo ha riportato delle ferite lievi alla schiena, guaribili in sette giorni.

Secondo quanto rilevato dalla Guardia Costiera, il sub aveva segnalato la sua presenza delimitando lo specchio d’acqua d’azione. L’uomo è stato soccorso dai Guardacoste di Baia, allertati dai bagnanti che hanno osservato l’incidente.