Notti di BCsicilia: a Cefalù si parla del futuro dei beni culturali con l’Assessore Tusa

Nell’ambito della manifestazione “Le Notti di BCsicilia” si terrà mercoledì 29 agosto 2018 alle ore 21,30 l’iniziativa “Il futuro dei beni culturali in Sicilia: conversazione con Sebastiano Tusa, Assessore regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana”. L’incontro si terrà al cinema Di Francesca a Cefalù. La manifestazione è promossa da BCsicilia, per la salvaguardia e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali, Amici del Cinema Di Francesca e Incontri d’Estate 2018 e con il patrocinio del Comune di Cefalù e dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana.

Dialogheranno con l’Assessore: Giovanni Cristina, Alfonso Lo Cascio e Franco Nicastro.

Un dibattito a tutto campo sul futuro del nostro patrimonio artistico e storico. Un confronto sui problemi e le strategie per salvaguardare e valorizzare i beni storico e artistici che la Sicilia possiede e, se ben utilizzati, possono rappresentare il volano per un reale sviluppo dell’isola.

Per informazioni: Tel. 091.8112571 – 346.8241076 – Email: segreteria@bcsicilia.it – Facebook: BCsicilia – Twitter: BCsicilia.