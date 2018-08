Svolta per le cure contro l’obesità: ecco la pillola dimagrante che sopprime l’appetito e fa perdere peso

Un ampio studio ha dimostrato che una pillola dimagrante non causa problemi cardiaci gravi in chi la assume per un periodo prolungato: il principio attivo è la lorcaserina, in commercio negli Usa dal 2013. Potrebbe rappresentare una svolta per le cure contro l’obesità: assunta due volte al giorno sopprime l’appetito agendo sul cervello per creare una sensazione di sazietà.

Lo studio sugli effetti cardiovascolari a lungo a termine è stato condotto dalla dottoressa Erin Bohula, del Brigham and Women’s Hospital di Harvard, ed è stato pubblicato sul New England Journal of Medicine.

La ricerca statunitense ha studiato 12mila persone obese o sovrappeso, a cui è stata somministrata la pillola o un placebo, scoprendo che chi ha assunto la lorcaserina ha perso in media 4 kg in 40 mesi. Il 39% dei partecipanti che ha assunto lorcaserina ha perso almeno il 5% del peso iniziale, contro il 17% di coloro che hanno assunto il placebo.

Su 3.270 partecipanti sono stati condotti test di funzionalità cardiaca e non sono state rilevate variazioni significative sui due gruppi: “Tra i pazienti obesi o sovrappeso con malattie ateriosclerotiche cardiovascolari o fattori di rischio cardiovascolari multipli, curati con dieta ed esercizio, coloro che hanno assunto la lorcaserina hanno registrato tassi superiori di perdita di peso migliori rispetto a chi ha assunto un placebo nel follow-up mediano di 3,3 anni” si spiega nello studio. “La perdita di peso superiore è stata ottenuta senza un concomitante aumento del rischio di eventi cardiovascolari“.

La pillola, approvata dalla Fda nel 2012 per l’uso negli adulti, è in vendita negli Usa dal 2013 al costo di 220-290 dollari al mese.