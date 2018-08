Perù: incidente a Machu Picchu, 10 turisti feriti

Incidente in Perù, a Machu Picchu: un autobus con a bordo turisti ha sbagliato una curva e si è rovesciato nella discesa dalla fortezza inca al villaggio di Aguas Calientes.

Dieci persone sono rimaste lievemente ferite, su trenta persone a bordo, tra cui europei, giapponesi e americani: “Otto persone hanno subito contusioni multiple e due sono stati ricoverati in ospedale,” ha spiegato il direttore regionale della sanità di Cusco. I passeggeri hanno rotto il finestrino posteriore per uscire dal mezzo.

L’autobus rientrava a fine giornata dopo una visita al sito archeologico: Machu Picchu, Patrimonio Unesco dal 1983, è visitata ogni giorno da oltre 2mila persone.