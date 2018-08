Piogge monsoniche in India, inondazioni nel Kerala: 25enne partorisce dopo salvataggio in elicottero

Il Kerala, nel sud dell’India, è flagellato da oltre 10 giorni da piogge torrenziali, che hanno provocato almeno 324 morti. Migliaia le persone bloccate sui tetti delle case allagate o in zone isolate: per salvarle sono stati mobilitati centinaia di soldati, decine di imbarcazioni ed elicotteri della Marina.

Una donna bloccata a causa delle inondazioni in India ha partorito poco dopo essere stata messa in salvo da un elicottero e portata in ospedale: Sajita Jabeel, 25 anni, è stata raggiunta dai soccorritori subito dopo la chiamata d’emergenza della sua famiglia. La donna ha dato alla luce un bambino, che sta bene.