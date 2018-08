In India una donna si è rifiutata di essere portata in salvo dalle inondazioni a meno che i suoi 25 cani non venissero soccorsi con lei: il Kerala è devastato da giorni da da piogge torrenziali, e Sunitha è stata trovata dai soccorritori nel distretto di Thrissur, uno dei più colpiti. Dopo essersi rifiutata di andare via senza i suoi cani ha contattato un gruppo per la tutela degli animali, Humane Society International, che l’ha raggiunta portandola in salvo insieme ai cani.