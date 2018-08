Le piogge torrenziali che hanno devastato il Kerala (India) negli ultimi giorni hanno concesso una prima tregua questa mattina e facilitato gli interventi di soccorso: centinaia di persone sono state tratte in salvo con gli elicotteri dai tetti delle loro abitazioni.

In generale, la situazione in Kerala è in miglioramento: in numerosi distretti si sta riattivando l’elettricità, nelle banche gli sportelli ATM sono tornati in funzione.