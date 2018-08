Piogge monsoniche in India: Tamil Nadu, allerta alluvioni per 13 distretti

Le piogge monsoniche in India hanno fatto scattare l’allerta alluvione in 13 distretti dello Stato sud-orientale del Tamil Nadu: quasi 14 mila persone sono state evacuate, e sistemate in diversi campi di accoglienza distribuiti sul territorio statale.

L’allerta riguarda soprattutto la regione del delta del fiume Kaveri e i distretti di Madurai e Theni. Le dighe di Periyar e Vaigai oggetto di stretto monitoraggio. Nel Karnataka sono morte dodici persone nelle ultime due settimane e continua a piovere senza sosta da cinque giorni: la situazione piu’ critica riguarda i distretti di Kodagu, dove sono state salvate circa 3.500 persone, e Malnad.