Alle 16 circa due squadre dei Vigili del fuoco del Comando di Roma sono intervenute in Via Messico 9, a Pomezia per un incendio all’interno dell’azienda Services Lazio per il trattamento dei rifiuti differenziati e materiale cartaceo.

Il personale dei Vigili del fuoco prontamente intervenuto ha spento le fiamme all’intero del silos composto da materiale plastico. Non ci sono persone intossicate.