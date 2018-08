Ponte Morandi, Ministro Toninelli: “Il crollo di Genova non è dovuto a una tragica casualità”

“Il crollo di Genova non è dovuto a una tragica casualità. Ma è un evento che conferma drammaticamente quello che questo Governo e questo Ministero hanno sostenuto fin dal loro insediamento. Nelle linee programmatiche lo scrivemmo chiaramente: la prima vera grande opera di cui ha bisogno questo Paese è un imponente e organico piano di manutenzione ordinaria e straordinaria del nostro territorio e delle nostre infrastrutture esistenti“: lo ha dichiarato il Ministro dei Trasporti Danilo Toninelli, in audizione alla Camera innanzi alle commissioni riunite Ambiente e Lavori pubblici in riferimento al crollo del ponte Morandi di Genova.