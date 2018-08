Previsioni Meteo Lombardia: tempo soleggiato, massime in lieve aumento

“Un’area di alta pressione determina oggi tempo prevalentemente soleggiato sulla Lombardia, con isolati annuvolamenti e rovesci pomeridiani sui rilievi. Tra domani e sabato il transito di una perturbazione sull’Europa aumenterà l’instabilità pomeridiana anche a sud delle Alpi con temporali e rovesci sparsi sui rilievi dalle ore centrali, ma meno probabili in pianura. Da domenica tempo più stabile, sereno o poco nuvoloso in pianura con rovesci e temporali isolati sui rilievi al pomeriggio. Temperature in lieve aumento“: queste le previsioni meteo per i prossimi giorni di Arpa Lombardia, pubblicate nel consueto bollettino.