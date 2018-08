Previsioni Meteo Lombardia: tempo in prevalenza soleggiato e massime in rialzo

“Un’area di alta pressione, solo parzialmente disturbata tra oggi e domani dal transito di una perturbazione sul Nord Europa, determina sulla nostra regione tempo prevalentemente soleggiato con temperature stazionarie o in lieve aumento“: queste le previsioni meteo di Arpa Lombardia, pubblicate nel consueto bollettino. “Tra oggi e domani annuvolamenti più consistenti sui rilievi, con rovesci e temporali sparsi, in pianura qualche annuvolamento temporaneo ma con bassa possibilità di temporali. Da domenica e fino a martedì meno instabile: sereno o poco nuvoloso in pianura, sui rilievi annuvolamenti pomeridiani con isolati rovesci“.