Previsioni Meteo Lombardia: tempo soleggiato e temperature in rialzo

“Un’area di alta pressione insiste sul Nord Italia almeno fino a martedì, oggi temporaneamente disturbata dal transito di una debole perturbazione la cui parte attiva non interessa direttamente la Lombardia: nuvolosità irregolare sui rilievi con rovesci e temporali sparsi, in pianura più soleggiato con temporali poco probabili“: queste le previsioni meteo di Arpa Lombardia. “Da domani e fino a mercoledì prevalentemente soleggiato e asciutto sui settori meridionali, mentre sui rilievi Alpini e Prealpini si avrà nuvolosità a ciclo diurno, con annuvolamenti pomeridiani e rovesci isolati o locali temporali. Temperature stazionarie o in lieve aumento, con lieve ma progressivo aumento delle condizioni di disagio termico.”