Prezzi benzina, diesel e gpl: sostanziale calma per 3 settimane

Nelle ultime tre settimane i listini dei prezzi dei carburanti sono rimasti sostanzialmente invariati, salvo qualche movimento sul Gpl. Secondo la consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, rispetto al 3 agosto Q8 ha aumentato di un centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio. Quanto al Gpl, si registrano rialzi di un cent al litro per Q8, IP e Italiana Petroli e di 2 cent per Tamoil.

Ecco le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 14mila impianti: benzina self service a 1,634 euro/litro (+1 millesimo, pompe bianche 1,613), diesel a 1,506 euro/litro (+1, pompe bianche 1,487). Benzina servito a 1,747 euro/litro (-2, pompe bianche 1,658), diesel a 1,625 euro/litro (invariato, pompe bianche 1,533). Gpl a 0,658 euro/litro (+6, pompe bianche 0,645), metano a 0,963 euro/kg (-1, pompe bianche 0,953).