Protezione Civile, Borrelli: “Abbiamo un buon sistema di previsione e allertamento, ma bisogna migliorare”

Il crollo del ponte Morandi a Genova ha mostrato “che abbiamo delle infrastrutture fragili e anche datate per le quali c’e’ bisogno di un piano nazionale per garantire un attento monitoraggio e un’adeguata manutenzione ordinaria e straordinaria“: lo ha dichiarato in un’intervista a QN il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli. “Dobbiamo fare in modo che tutti siano messi in condizione di sapere se c’e’ una emergenza in corso e possano prendere le adeguate misure di autoprotezione. Vogliamo che non si ripetano morti come quelli delle gole del Raganello, di Livorno, di Soverato“. “Abbiamo un buon sistema di previsione e allertamento, ma bisogna migliorare sull’ultimo miglio, sulla comunicazione ai cittadini. Serve una piattaforma per mandare messaggi di allertamento, meteo o no, proprio come accade in altri paesi europei“.