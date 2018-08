Tragedia del Raganello, il presidente del Parco del Pollino: esigenza di sicurezza in tutti i versanti

“La vicenda del Raganello pone l’attenzione sulla questione della sicurezza di altri versanti del Parco del Pollino, così come per altre aree protette. Limitatamente al solo Parco del Pollino, nel corso dell’incontro con il capo dipartimento della Protezione civile ho avuto modo di segnalare che si svolgono attività sportive non solo nelle gole del Raganello, anche nelle gole del fiume Lao, nella valle dell’Argentino, del Mercure ed in alcune valli lucane. Diventa necessario, già nei prossimi giorni, avviare una prima conferenza di servizi che coinvolga tutti i soggetti a vario titolo competenti“: lo ha dichiarato all‘AdnKronos il presidente del Parco nazionale del Pollino Domenico Pappaterra, in merito alla tragedia avvenuta nelle Gole del Raganello, dove hanno perso la vita 10 persone. “Il Parco, pur non avendone titolo ma stante la criticità emersa, si farà carico di promuovere un primo incontro operativo per individuare le modalità d’azione del caso“.