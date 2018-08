Genova, crollo viadotto Morandi: Renzo Piano dona una “idea di ponte” alla città

Quando è crollato il viadotto Morandi “ero a Ginevra , e da allora non penso ad altro,” ha dichiarato. Secondo Piano il dramma è una cosa che non si può dimenticare, “ma l’architettura fa questo: celebra e costruisce. La citta’ costruisce cambiamenti e documenta. L’importante e’ non cadere nella retorica,” ha detto a margine dell’incontro con il governatore Giovanni Toti, commissario dell’emergenza.

L’ architetto Renzo Piano ha donato alla città di Genova una “idea di ponte“, che ha preso forma in un plastico fatto trasportare stamani in Regione Liguria .

