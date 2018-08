Roma: turista spagnolo 12enne entra nella fontana di Piazza Navona, multati i genitori

A Piazza Navona, a Roma, un ragazzo spagnolo di 12 anni ieri pomeriggio è stato sorpreso da una pattuglia del comando generale della polizia locale, in servizio di controllo, mentre si bagnava in una delle fontane monumentali. Il ragazzo era con tre fratelli, tutti minorenni, che lo incitavano a proseguire nella passeggiata all’interno della vasca.

Gli agenti, dopo aver fatto uscire il ragazzo dalla fontana, hanno rintracciato i genitori, che si erano allontanati per fare shopping: per loro un verbale da 450 euro.