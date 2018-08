Richiamo di salmone affumicato: tutte le analisi “risultate totalmente negative”

In merito al “richiamo a titolo precauzionale attuato da Eurofood SpA di una referenza di salmone norvegese affumicato KV Nordic, scadenza 16.08 e 23.08.2018, per sospetta presenza di Listeria monocytogenes“, Eurofood SpA precisa in una nota che il richiamo è stato fatto “in via puramente precauzionale perché solo una singola e unica busta di prodotto, commercializzato fuori dall’Italia, aveva rilevato presenza del batterio, ma tutte le analisi, svolte secondo la metodologia ufficiale prevista dal Ministero, condotte sui controcampioni e anche tutte le analisi svolte sui lotti di prodotto lavorati nella stessa settimana di quello sospetto sono risultate totalmente negative: il salmone KV Nordic è quindi assolutamente sicuro dal punto di vista alimentare e sanitario per il consumatore.

Ricordiamo che il nostro salmone affumicato è prodotto con ogni accuratezza possibile, in pieno rispetto di piani HACCP, con il controllo di veterinari e in impianti certificati BRC e IFS.”