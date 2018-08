Salute: fumo e alcol danneggiano le arterie già a 17 anni

Ricercatori hanno studiato i dati riguardanti 1.266 giovani in riferimento al periodo 2004-2008, raccolti nell’ambito dell’Avon Longitudinal Study of Parents and Children, che ha classificato la salute di 14.500 famiglie nell’area di Bristol. Gli esperti hanno coperto che le arterie degli adolescenti che fumano e bevono alcolici sono già danneggiate all’età di 17 anni.

I partecipanti allo studio hanno descritto le loro abitudini in riferimento ad alcol e fumo a 13, 15 e 17 anni e si sono condotti test per rilevare un eventuale irrigidimento delle arterie, che aumenta il rischio di sviluppare problemi cardiaci.

Si è scoperto che coloro che avevano fumato oltre 100 sigarette o tendevano ad assumere alcol in modo eccessivo mostravano una maggiore incidenza di arterie irrigidite rispetto a coloro che avevano fumato meno di 20 sigarette o avevano bevuto meno di 2 drink al giorno.

“Abbiamo scoperto che bere e fumare in adolescenza è associato con l’irrigidimento delle arterie e la progressione dell’aterosclerosi. Tuttavia, abbiamo anche scoperto che se gli adolescenti smettevano di fumare e di bere durante l’adolescenza, le loro arterie tornavano alla normalità, suggerendo che ci sono opportunità per preservare la salute arteriosa sin dalla giovane età,” ha spiegato John Deanfield dell’University College London, nonché autore principale dello studio.