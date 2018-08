Si tuffa in piscina con gli amici: morto 21enne e l’amica che tentò di salvarlo

Tragedia a Castelnuovo don Bosco dove due giovani sono deceduti in seguito a un tuffo in una piscina. I due giovani erano amici e con loro si erano tuffati per un bagno altri tre giovani del Torinese. Marco, 21 anni di Chieri non sapeva nuotare, ma credeva che il livello dell’acqua fosse sufficientemente basso, quando si è buttato in acqua con gli altri. La sua amica, una ragazza di 19 anni di Cambiano, che aveva tentato di salvarlo, era stata soccorsa ed elitrasportata alle Molinette, dove questa mattina è deceduta.