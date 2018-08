Siccità: i giovani agricoltori chiedono all’Ue aiuti finanziari

Commissione e Stati Ue dovrebbero prevedere aiuti finanziari per i giovani agricoltori alle prese con la siccità. Lo chiede il Ceja, la confederazione dei giovani agricoltori Ue, ricordando la particolare vulnerabilita’ delle ‘start-up’ agricole rispetto al verificarsi sempre piu’ frequente di condizioni meteo estreme.

Si tratta ‘di aziende agli inizi e con poche opzioni a disposizione cui affidarsi per non restare indietro’ si legge in una nota dell’organizzazione. Il Ceja chiede quindi che nell’ambito della Pac i paesi Ue impegnino piu’ risorse sugli strumenti per proteggere gli agricoltori dal rischio climatico e per aiutare i piu’ giovani a gestire le conseguenze di condizioni meteorologiche avverse causate dai cambiamenti climatici.