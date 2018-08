Siccità in Svizzera: poca pioggia, il livello dei fiumi rimane basso

Situazione complessa in Svizzera a causa della siccità: le piogge degli ultimi giorni non hanno determinato variazioni e il livello di numerosi corsi d’acqua rimane basso.

I temporali hanno alimentato solo brevemente i corsi d’acqua ma non hanno avuto effetto sulla situazione a lungo termine, secondo quanto spiegato dall’Ufficio federale dell’ambiente.

A causa della siccità, livelli inferiori ai minimi stagionali si registrano nei fiumi Limmat, Reuss, Aare e Reno. Bassi anche i livelli dei laghi dei Quattro cantoni, di Zugo, di Zurigo, di Costanza e del Walensee. Solo nel Giura, a Thun e a Lugano gli specchi d’acqua raggiungono livello considerati nella norma.