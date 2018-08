Soffocamento: ogni settimana una persona muore per un boccone di traverso

“E’ importante che i genitori siano informati su come comportarsi in casi del genere“, spiega Mario Balzanelli, Presidente della Societa’ Italiana dei Sistemi 118.

Ogni settimana una persona muore per soffocamento a causa di un boccone che va di traverso e ostruisce le vie aeree: ciò accade ad anziani e adulti, ma soprattutto a bambini con meno di 3 anni.

