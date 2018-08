Spazio: l’ESA alla ricerca di idee da stampare in 3D per le future basi lunari

L’Agenzia Spaziale Europea ha lanciato una competizione, aperta fino al prossimo 23 settembre: tutti avranno l’occasione di proporre la propria idea da stampare in 3D per dar vita ad una base lunare il più confortevole possibile. L’obiettivo è consentire di vivere stampando molte strutture, apparecchi e pezzi di ricambio in roccia lunare, o riutilizzando i materiali portati per la missione, anziché farne arrivare di nuovi dalla Terra.

Per proporre il proprio oggetto per le basi lunari, si potranno inviare le idee per email, accompagnate da disegno e spiegazione. Il vincitore, uno tra gli under 18 e uno tra gli over 18, vedrà realizzato il proprio progetto.