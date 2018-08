Spazio: la NASA diffonde 19mila ore di audio dell’Apollo 11

La NASA e l’Università del Texas hanno diffuso ben 19mila ore di registrazioni tra Houston e l’equipaggio della missione storica dell’Apollo 11: oltre alla celeberrima frase di Neil Armstrong (“One small step for a man, one giant leap for mankind“), la storia che emerge riguarda soprattutto il lavoro di gruppo, la collaborazione e il rapporto con lo staff a terra.

Si passa da comunicazioni più “drammatiche”, come il messaggio di “Program Alarm” dei computer a terra, poco prima che il Lem (il modulo di atterraggio), toccasse la superficie lunare (“è un 1202” diceva Armstromg, Buzz Aldrin conferma: attimi di silenzio, poi l’ok da Houston secondo cui tutto era tornato a posto), passando per audio del centro di controllo dove si sentono tecnici leggere agli astronauti le notizie dalla Terra (tra le tante news si parla ad esempio di una competizione tra chi riesce a mangiare più porridge).