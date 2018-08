Svizzera, esperto: siamo ancora in tempo per salvare i grandi ghiacciai

Secondo il glaciologo del Politecnico federale di Zurigo Matthias Huss, grazie a misure di protezione del clima, in Svizzera i grandi ghiacciai possono ancora essere parzialmente salvati: senza l’attuazione dell’accordo di Parigi – spiega in un’intervista pubblicata dai giornali del gruppo AZ Medien – in futuro rimarranno invece soltanto un paio di chiazze di ghiaccio sopra i 4000 metri, ed il resto andrà perso.

“I piccoli ghiacciai non hanno ormai più alcuna chance“, rileva l’esperto, precisando che molti di essi sono già senza neve e quindi l’esposizione ai raggi del sole non viene più riflessa. Secondo Huss, un ghiacciaio, che alla fine dell’estate non è coperto da almeno il 60% di neve, a lungo termine è condannato: per tali ghiacciai non ci sono più possibilità di salvezza, in quanto troppo piccoli per poter essere ancora recuperati con misure di protezione del clima.

Secondo l’esperto, circa il 30% del volume dei ghiacciai svizzeri potrà essere ancora salvaguardato entro il 2100: in base a studi dell’Ufficio federale dell’ambiente, dovrebbero resistere solo quelli nelle zone più elevate delle Alpi bernesi e vallesane.