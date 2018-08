Svizzera: al via i test per aerei anti-grandine

La compagnia assicurativa Basilese intende testare la tecnica dell’inseminazione delle nuvole, o cloud seeding, per ridurre della metà la probabilità di grandinate, per mezzo di uno speciale velivolo, allo scopo di proteggere terreni e persone dai danni causati dalla grandine.

Gli aeromobili, di piccole dimensioni, sono dotati di uno speciale dispositivo che disperde ioduro d’argento nelle correnti ascensionali delle nubi: la sostanza consente di alterare la struttura fisico-chimica delle nuvole, evitando la formazione di grandine.

La combinazione di iodio e argento, secondo la Basilese, è “innocua” e anche l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) ha rilasciato il permesso, come spiegato da Mathias Zingg, della compagnia assicurativa: “La grandine non si previene, ma si riduce in modo che nel migliore dei casi non vi siano danni“.

I velivoli, che copriranno l’intera Svizzera tedesca, si trovano presso l’aeroporto regionale di Birrfeld, a Lupfig (AG).