Svizzera: incendio in fattoria, morte 60 mucche

In Svizzera una fattoria è stata completamente distrutta dalle fiamme la notte scorsa a Montévraz: non si segnalano feriti ma nell’incendio sono morte circa 60 mucche, secondo quanto reso noto dalla polizia cantonale friburghese. All’arrivo dei vigii del fuoco la struttura era già completamente avvolta dalle fiamme.

Aperta un’inchiesta per stabilire le cause del rogo.