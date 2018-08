Svizzera: studenti in gita sorpresi da piena del fiume, tutti salvi

Una quarantina di studenti di una scuola media del cantone svizzero di Lucerna e i loro quattro accompagnatori sono stati sorpresi ieri mattina da una improvvisa piena della Kleine Emme nei pressi di Doppelschwand: tutti sono stati tratti in salvo, alcuni leggermente feriti, riporta in una nota la polizia lucernese.

La scolaresca era in escursione lungo la Kleine Emme quando, nella zona dove nel fiume confluisce il torrente Fontanne, il livello dell’acqua si è improvvisamente alzato: scattato l’allarme, forze di polizia, pompieri, team di ambulanze e Rega hanno raggiunto il posto e hanno tratto il salvo i ragazzi e gli accompagnatori.

Il livello della Kleine Emme si è alzato nella giornata di ieri e nel giro di 20 minuti è salito di 17 centimetri, ha spiegato l’Ufficio federale dell’ambiente.