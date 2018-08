Taranto: scoperta struttura sommersa nelle acque di San Pietro in Bevagna

L’ambientalista Fabio Matacchiera, presidente del Fondo antidiossina onlus, ha scoperto nei giorni scorsi una struttura sommersa nelle acque di San Pietro in Bevagna (Taranto): secondo i ricercatori del Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali dell’Universita’ degli Studi di Bari, guidati dal professor Giuseppe Mastronuzzi, le dimensioni “dei blocchi e le caratteristiche tessiturali della roccia portano a pensare che molti di quei blocchi raggiungano il peso di molte tonnellate. L’imponente struttura che giace ad una profondita’ di circa 7 metri avrebbe le caratteristiche morfologiche di una ‘beach-rock’, ossia di una particolare forma del paesaggio fisico che si crea in corrispondenza, temporale e spaziale, di uno stazionamento del livello del mare. Per le sue caratteristiche essa sarebbe, quindi, una importantissima scoperta per ricostruire il quadro della risalita del mare in relazione alle variazioni climatiche,” sottolinea in una nota Matacchiera.