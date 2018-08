Temporali in Oklahoma (USA): crolla struttura a concerto dei Backstreet Boys, feriti 14 fan

Un forte temporale con venti fino a 130 km/h si è abbattuto in Oklahoma (Stati Uniti), nell’area dove sorge il WinStar World Casino and Resort: a causa del maltempo è crollata una tensostruttura a un concerto all’aperto dei Backstreet Boys, e almeno 14 fan sono rimasti feriti.

Le forti raffiche hanno abbattuto la struttura metallica facendo crollare l’impalcatura che sosteneva l’ingresso.

I feriti sono stati portati in ospedale e due di loro sono stati dimessi poco dopo.

La boyband ha deciso di annullare il concerto spiegando in un tweet di “non voler mai far correre alcun pericolo” ai propri fan. Gli organizzatori sostengono di aver invitato il pubblico ad abbandonare l’area quando le condizioni meteo sono peggiorate, ma 150 fan sono rimasti in fila per accedere all’area del concerto.