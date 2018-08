Terremoto Centro Italia, Ministro Bonisoli: salvata buona parte del patrimonio artistico

“Nel giorno del secondo anniversario del sisma che ha sconvolto il centro Italia, il mio primo pensiero va alle vittime e ai loro familiari. Una delle mie prime visite ufficiali da ministro è stata proprio nelle zone così duramente colpite, per testimoniare la vicinanza del governo a chi è stato messo a dura prova. Per quanto di nostra competenza, in questi due anni, la macchina del recupero e della messa in sicurezza dei beni culturali ha lavorato tanto e bene. Buona parte dell’immenso patrimonio culturale e artistico è stata salvata. Per questo ringrazio i professionisti del Mibac e tutti coloro che si sono adoperati in tal senso con abnegazione e impegno. Restituire alla popolazione un Crocifisso, davanti al quale in tanti hanno pregato, o un quadro o altri preziosi reperti, significa restituire la memoria alla comunità e parte della sua identità.

Come già annunciato durante la mia visita, a partire da oggi, sarà accelerata la fase di completamento delle residue attività emergenziali di competenza delle unità di coordinamento regionale Uccr Mibac, con il conseguente trasferimento alle strutture ordinarie del Mibac competenti a sovrintendere alla fase di ricostruzione“: lo ha scritto in un post su Facebook il ministro dei Beni culturali Alberto Bonisoli, nel giorno del secondo anniversario del terremoto che ha sconvolto il Centro Italia.