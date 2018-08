Terremoto Centro Italia: inaugura nuova scuola antisismica a Leonessa

Si è tenuta questa mattina l’inaugurazione della nuova scuola antisismica a Leonessa, Comune reatino colpito dal terremoto del 2016: “Si puo’ e si deve aggirare gli ostacoli della burocrazia. Quest’opera credo sia la pietra miliare, l’esempio da dove poter ripartire. Mettere da parte la burocrazia e mettere in campo procedure snelle in modo che quello che serve ai cittadini, come una scuola, venga fatto nel piu’ breve tempo possibile“, ha dichiarato il sindaco. “Purtroppo ancora oggi la ricostruzione e’ incartata nella peggiore burocrazia e mi auguro che da oggi tutti coloro che sono deputati a questa grande sfida, che e’ ricostruire 138 comunita’, prendano l’esempio di questa scuola e da qui, magari, possa ripartire una ricostruzione piu’ veloce e piu’ efficace. Abbiamo fatto da soli, abbiamo rifiutato i container, perche’ significava mettere i nostri figli per tanto tempo dentro una scuola che sarebbe stato un messaggio negativo anche dal punto di vista psicologico. Abbiamo percio’ deciso di gestire noi i fondi, circa 550mila euro, per realizzare una scuola che non venga rottamata e possa servire per sempre alla nostra comunita’“. La nuova scuola di Leonessa e’ stata intitolata a Paolo Borsellino, “un simbolo di legalita’ ma anche, e soprattutto, un simbolo di coraggio perche’ siamo convinti che in questa Italia e in questa partita serva buonsenso e coraggio“.