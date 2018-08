Oggi, in piazza San Benedetto, presso il palazzo comunale, è possibile ammirare la gigantografia in cui è riprodotta la torre com’era prima del terremoto.

Avranno inizio il 27 agosto le operazioni di smontaggio della torre civica di Norcia , gravemente danneggiata dal terremoto in Centro Italia: successivamente si darà il via alla fase della ricostruzione della stessa struttura che procederà assieme al recupero dell’intero municipio, inagibile dal 24 agosto 2016.

article

1139346

MeteoWeb

Terremoto Centro Italia: torre civica di Norcia, lo smontaggio al via dal 27 agosto

Avranno inizio il 27 agosto le operazioni di smontaggio della torre civica di Norcia, gravemente danneggiata dal terremoto in Centro Italia: successivamente si darà il via alla fase della ricostruzione della stessa struttura che procederà assieme al recupero dell’intero municipio, inagibile dal 24 agosto 2016. Oggi, in piazza San Benedetto, presso il palazzo comunale, è

http://www.meteoweb.eu/2018/08/terremoto-centro-italia-torre-civica-di-norcia-lo-smontaggio-al-via-dal-27-agosto/1139346/

http://www.meteoweb.eu/wp-content/uploads/2017/11/norcia.jpg

Norcia,terremoto centro italia

NEWS