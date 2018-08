Terremoto Centro Italia: in 2 anni oltre 20.000 interventi dei vigili del fuoco nella Valnerina umbra

Dal 24 agosto 2016 ad oggi “sono stati oltre 20.000 gli interventi svolti dai vigili del fuoco nel comprensorio della Valnerina umbra colpito dal sisma, a cui sia aggiungo quelli nelle zone di Spoleto e Foligno“: lo hanno reso noto i vigili del fuoco dell’Umbria. “Oltre 13.000 interventi si sono resi necessari per il recupero di beni e masserizie, circa 3.000 sono state le verifiche di stabilita’ e oltre 4.000 per tipologie varie di assistenza alla popolazione“.

A Norcia “e’ ancora presente un presidio dei vigili del fuoco permanenti di circa dieci unita’, di cui cinque impiegate nelle operazioni di messa in sicurezza e di demolizione, le restanti cinque, unitamente ai vigili volontari del locale distaccamento, provvedono per il soccorso e per le altre attivita’ di assistenza richieste dalla popolazione della Valnerina“.