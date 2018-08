Terremoto: la nuova scuola di Loro Piceno pronta a fine anno

Al via i lavori della nuova scuola antisismica di Loro Piceno (Macerata), la primaria “Santini”, che sara’ pronta a fine anno per un costo di un milione e 318 mila euro.

“Un’altra scuola nel cratere del Terremoto del 2016 verra’ realizzata grazie alla proficua collaborazione tra le istituzioni pubbliche e il privato – osserva Paola De Micheli, commissario straordinario per la Ricostruzione – Dobbiamo ringraziare il gruppo Unipol e la generosita’ dei suoi dipendenti che hanno messo a disposizione una somma considerevole (un milione di euro; ndr) per realizzare il nuovo edificio completamente antisismico”.

“Mettere nelle condizioni migliori i piu’ piccoli per studiare e crescere – afferma ancora De Micheli – e’ il presupposto fondamentale per dare un futuro alle comunita’ colpite dal sisma e un messaggio di fiducia per una piena ripresa sociale ed economica. La scuola di Loro Piceno e’ un ulteriore importante tassello del mosaico della ricostruzione che procede nonostante le difficolta’ da superare ogni giorno”.

Consegnati i lavori che prevedono 100 giorni di cantiere. La primaria “Santini”, in viale della Vittoria, sara’ costituita da un edificio a due piani su un’area di circa 800 metri quadrati. Ospitera’ cinque classi di scuola primaria per i circa 100 alunni, piu’ altri spazi riservati all’amministrazione e ai docenti, la biblioteca le altre attivita’ integrative. La struttura sara’ realizzata sulla base dei canoni costruttivi piu’ avanzati: altamente efficiente dal punto di vista del risparmio energetico e completamente antisismica come edificio strategico di protezione civile.