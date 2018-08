Terremoto Molise: il ministro Bussetti in contatto con Usr

Il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, era pronto a raggiungere le zone colpite dal Terremoto, ma è stato rassicurato dal direttore dell’Ufficio scolastico regionale (Usr) del Molise Anna Paola Sabatini su quanto si stava facendo anche per la verifica sulle strutture scolastiche nell’area dell’epicentro. Il titolare del dicastero ha dunque chiesto all’Usr di attivare un monitoraggio per accertare eventuali danni alle scuole o altre criticita’. Intanto il direttore Sabatini segue costantemente l’evolversi della situazione restando in contatto con i rappresentanti delle altre istituzioni.

“Devo ringraziare, a nome di tutta la scuola molisana – ha detto – il ministro e tutta la struttura del Miur per la vicinanza assoluta e concreta a partire dalle prime ore della scorsa notte. Ho inoltrato richiesta alle autorità competenti per i dovuti controlli sugli edifici scolastici. Le verifiche sono ancora in corso – ha aggiunto – continueranno anche per i prossimi giorni ma posso anticipare che, sostanzialmente, la situazione è tranquilla”. Qualche criticita’ invece e’ emersa per il polo liceale di Guglionesi (Campobasso).