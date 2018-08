Terremoto Molise: 755 interventi Vigili del Fuoco

Sono 755 gli interventi dei Vigili del Fuoco in Basso Molise dall’inizio degli eventi sismici ad oggi. Il personale delle due unita’ mobili di Campobasso ed Isernia, supportato dai funzionari tecnici e personale operativo giunti da altri comandi limitrofi, ha lavorato senza sosta nei centri interessati dal Terremoto del 14 e 16 agosto scorso.

Sono 123 le verifiche statiche condotte con inagibilita’ totale o parziale accertate, 593 i controlli portati a termine senza inagibilita’, 39 il recupero di beni ed altro tipo assistenza. Situazioni di inagibilita’ totale o parziale per 101 edifici o appartamenti privati, 6 edifici scolastici, 7 chiese, 9 edifici pubblici (Comuni,Uffici Postali, Caserme ecc. ecc.) per un totale di 123. Settantasei i pompieri impiegati giornalmente nei luoghi del sisma con 29 mezzi. Nove le squadre per verifiche, 12 i funzionari tecnici ed una squadra Sapr(droni).