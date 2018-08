Terremoto Molise: 974 interventi vigili del Fuoco

Dall’inizio degli eventi sismici i vigili del Fuoco hanno effettuato 974 interventi di cui 131 verifiche senza inagibilità nelle ultime 24 ore. A Guglionesi risultano 30 edifici o appartamenti con inagibilità totale e 11 parzialmente agibili; a Larino sono 23 gli edifici o appartamenti chiusi e due con inagibilità parziale.

Sono 77 i pompieri impegnati giornalmente, 29 i mezzi, 9 le squadre per verifiche, 12 i funzionari tecnici e 3 le squadre SAPR(droni). Una squadra di Vigili del Comando di Campobasso è andata in aiuto al personale di Benevento intervenuto per un grosso incendio