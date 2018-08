Terremoto, ss 647: verifiche Anas in fase di ultimazione

Si avvia alla conclusione la prima parte delle verifiche condotte da Anas sulla ss 647 ‘Bifernina’ interdetta al transito tra il km 47,600 ed il km 63,400, in via precauzionale, dalla notte del 17 agosto, a seguito delle scosse di Terremoto in Molise.

L’Azienda – si legge in una nota – in coordinamento costante con Prefettura ed Enti locali, ha ispezionato la quasi totalità dell’infrastruttura, eseguendo anche rilievi di dettaglio con strumentazioni specialistiche.

Attualmente, oltre all’ultimazione dei rilievi, sono in fase di elaborazione e di confronto i dati gia’ raccolti. Intanto ieri Anas ha avviato anche i lavori di ripristino della pavimentazione in corrispondenza del viadotto ‘Valle Cupa I’ sulla Ss 647 che verranno ultimati oggi anche con il rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale lungo l’intera tratta, allo scopo di ripristinare i danni, tra i quali crepe ed avvallamenti, causati sul tratto viario dal Terremoto.

Anas, su disposizione del Ccs, allo scopo di agevolare la viabilità locale, in particolare del Comune di Guardialfiera (Campobasso), si e’ resa disponibile ad effettuare un intervento sulla strada provinciale 73/b, cosiddetta ex ‘Bifernina’, relativo allo sfalcio dell’erba e nell’allargamento della sede stradale, in supporto alla Provincia ed al Comune che hanno eseguito opere di pavimentazione ed altri interventi finalizzati ad una migliore fruibilità di questa ulteriore viabilità.