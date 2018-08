Terremoto M 4.7 in Molise, protezione civile: nessun danno in Campania

La Protezione civile della Regione Campania ha reso noto che non si sono registrati danni a cose o persone nella regione per il terremoto magnitudo 4.7 che alle 23.48 italiane di ieri sera è stato localizzato in provincia di Campobasso, 6 km a Sud di Montecilfone, ad una profondità di 19 km. La Protezione civile regionale si è messa subito in contatto con i Vigili del fuoco della provincia di Caserta: l’area del Matese è infatti quella più prossima all’epicentro e nella quale la scossa è stata maggiormente avvertita.

Oltre sessanta le telefonate pervenute alla Sala operativa regionale da parte di cittadini di tutto il territorio che chiedevano informazioni sul terremoto: nessun danno è stato segnalato.