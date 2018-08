Terremoto Molise, la Provincia di Campobasso al Governo: subito fondi

Il crollo del ponte di Genova e le scosse di terremoto in Molise “riaccendono un faro sulla sicurezza di strade, ponti e viadotti di competenza della Provincia di Campobasso“, scrive il presidente dell’Ente, Antonio Battista, che rivolge un appello al Governo centrale sulla viabilità “che ha bisogno di ordinaria e straordinaria manutenzione, resa impossibile pero’ per via degli esigui trasferimenti destinati alle Province“.

“Al ministro Toninelli abbiamo spiegato le nostre enormi difficolta’ e l’urgenza di trovare fondi per la manutenzione e per i controlli al fine di scongiurare altre tragedie come quella di Genova. Servono un’azione rapida e stanziamenti congrui al patrimonio viario di cui siamo gestori. Non c’e’ piu’ tempo da perdere, la sicurezza dei cittadini e’ un’assoluta priorita’ e non puo’ piu’ attendere“.