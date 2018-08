In atto controlli tecnici per verificare le condizioni del ponte. Il traffico è stato deviato sulla vicina strada Pedemontana.

A seguito della sequenza sismica in Molise , in via precauzionale, dalla mezzanotte è chiuso, lungo la provinciale 111, il ponte sul fiume Sangro che collega Lanciano (Chieti) alla Val di Sangro e ad Atessa (Chieti): il provvedimento è stato adottato dalla Prefettura di Chieti d’intesa con la Provincia.

article

1138447

MeteoWeb

Terremoto Molise: chiuso in via precauzionale ponte sul fiume Sangro

A seguito della sequenza sismica in Molise, in via precauzionale, dalla mezzanotte è chiuso, lungo la provinciale 111, il ponte sul fiume Sangro che collega Lanciano (Chieti) alla Val di Sangro e ad Atessa (Chieti): il provvedimento è stato adottato dalla Prefettura di Chieti d’intesa con la Provincia. In atto controlli tecnici per verificare le

http://www.meteoweb.eu/2018/08/terremoto-molise-fiume-sangro/1138447/

http://www.meteoweb.eu/wp-content/uploads/2017/06/terremoto-sismografo-paura.jpg

terremoto molise

NEWS