Terremoto Molise: a Guglionesi 500 richieste di verifica

A seguito delle scosse di terremoto registrate in Molise dal 14 agosto, sono 500 le richieste di verifica delle abitazioni a Guglionesi: “I danni ci sono e sono stati rilevati a macchia di leopardo in paese, in varie zone. Quelli maggiori sono nelle campagne,” ha spiegato il sindaco Mario Belotti.

In paese sono state montate le prime 14 tende. Molte le famiglie che hanno lasciato spontaneamente le proprie abitazioni in seguito alle lesioni riportate: preferiscono dormire nelle tende piuttosto che rientrare in casa.