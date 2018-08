Terremoto Molise: osservato speciale un piccolo ponte sulla SS647

In merito alle scosse di terremoto che si sono verificate nella serata di ieri in Molise, “stiamo facendo controlli sul viadotto che sovrasta la diga del Liscione, ma quello interessato da verifiche piu’ approfondite, in quanto appare fuori squadra, e’ un piccolo ponte tra Palata e Guardialfiera, sulla statale 647 Bifernina. Stiamo aspettando che arrivi una speciale attrezzatura per verificare le reali condizioni della struttura, poi decideremo cosa fare. Alle 15.30 avremo una nuova riunione in Prefettura“: lo ha dichiarato all’ANSA il presidente della Regione Molise, Donato Toma, al termine della riunione che si è tenuta stamane in Prefettura a Campobasso.