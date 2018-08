Terremoto Molise: postazioni dei Vigili del Fuoco a Guglionesi e Larino, decine di interventi di verifica

Installate due postazioni Ucl, Unita’ di Comando Locale, dai Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Campobasso, a Guglionesi (Campobasso) e a Larino (Campobasso): a queste possono rivolgersi i cittadini che hanno esigenze di verifiche o di informazioni dopo le scosse di terremoto delle 20:19 e delle 22:22 di ieri.

Numerose le chiamate giunte al centralino del 115: 14 da Termoli, 10 a Larino, 10 a Palata, 2 a Campomarino, 3 a Montenero di Bisaccia, 1 a Montorio nei Frentani, 1 a Campobasso, 26 a Guglionesi, oltre 100 quelle in attesa e 2 in attesa di verifica per Montecilfone.