In riferimento alla sequenza sismica che ha interessato il Molise nella serata di ieri, il presidente della Provincia di Campobasso ha chiesto in via precauzionale e temporanea, ai sindaci di Termoli, Campomarino, Guglionesi, Larino e Montenero di Bisaccia la chiusura degli istituti scolastici di competenza provinciale: il provvedimento riguarda il personale tecnico e amministrativo in servizio anche nel periodo estivo.

Terremoto Molise, Provincia: istituti scolastici chiusi in via precauzionale in alcuni Comuni

